Модель Кинси Волански, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов, дала большое интервью The Sun.

О деньгах

«К моменту, когда мне стукнет 30, я бы хотела заработать достаточно денег, чтобы уйти на покой. Ажиотаж после Лиги чемпионов поможет мне в этом. Я планирую гораздо большее, чем просто прокачать профиль в инстаграме. Хотя после того, как меня отпустили, число подписчиков увеличилось с 300 тысяч до более чем двух миллионов. Такую рекламу нельзя купить».

Об известности

«Внезапно я стала знаменитой во всем мире, меня завалили предложениями о работе. Я не думаю, что кому-то навредила, это было просто забавно. Это понравилось фанатам, игрокам, похоже, тоже, даже полицейские просили мою фотографию когда я уже вышла. Реакция была невероятной, я не могу быть более счастливой. Это самый трепетный момент в жизни».

Кинси ВоланскиGetty Images

О реакции семьи

«Конечно, я не сказала, что собралась сделать, но не думаю, что они были удивлены. Они знают, кто я. Папа только почувствовал облегчение, что я была в купальнике, а не полностью голой».

О том самом моменте

Когда Виталий попросил меня сделать это, я, честно говоря, понятия не имела, насколько большое событие – финал Лиги чемпионов. Я не думала, что весь мир будет наблюдать за мной. Но я сразу согласилась, мне нравятся сумасшедшие идеи – живем один раз. Я рассказала фанатам «Ливерпуля» о том, что собираюсь сделать. Сначала они все сказали: «Ты шутишь?». Но когда они поняли, что я серьезно, они согласились: это блестящая идея.

Это было настолько захватывающе, что я даже не помню, как все произошло: все размыто, а потом забег».

Виталий Здоровецкий и Кинси ВоланскиOther Agency

О сообщениях от игроков «Ливерпуля»

«Я не буду раскрывать имен, но несколько игроков «Ливерпуля» пофлиртовали со мной в личных сообщениях. Один прислал несколько эмодзи с сердечками, другой написал: «Я видел тебя во время игры». Честно, я даже не знала, что это футболисты «Ливерпуля», пока не кликнула на их странички. Впрочем, я не стала им отвечать – у меня уже есть парень.

Некоторые люди могут задаться вопросом, как Виталий зарабатывает деньги, но он великолепен в том, что делает. Его розыгрыши только забавы ради. Он самый милый парень, за которого я очень хочу выйти замуж».

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