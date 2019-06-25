Ван Гал: «Месси и Неймар хороши, но я люблю командных игроков. Милнер – лучший»
Единственная новость, в которой Джеймс Милнер будет лучше Лео и Нея.
Бывший главный тренер «Барселоны», «Манчестер Юнайтед» и сборной Голландии Луи ван Гал прокомментировал игру «блауграны» в сезоне-2018/19.
«Мне не кажется, что сейчас футбол автоматизирован, и герои в одиночку не способны ничего решить. Посмотрите на «Барселону». Сколько раз они выиграли Лигу чемпионов с их так называемым лучшим игроком мира? Посмотрите на Неймара в «ПСЖ». Сколько раз он брал ЛЧ?
Мне нравятся Неймар и Месси как индивидуально сильные игроки, но не как часть команды. Думаю, в командных видах нет ничего важнее командных футболистов. И в этом один из лучших – Джеймс Милнер. В финале ЛЧ он играл в защите и средней линии. Это фантастика, что он выдерживает такие объемы в 33 года. А нападающие? Все играют на команду. Салах, Фирмино и Мане интенсивно работают в защите, потому что Клоппу нужен прессинг.
Я не нахожусь в раздевалке или на тренировках «Барселоны». Мне нравится Месси, он – лучший и самый индивидуально сильный футболист в мире, потому что у него потрясающая статистика. Но почему он пять лет не выигрывал Лигу чемпионов? Как капитан он должен спрашивать с себя, почему команда не побеждает в Европе. Нельзя говорить, что Ракитич, Коутиньо или Альба – плохие игроки, или Тер Штеген – слабый вратарь. Думаю, Месси тоже несет ответственность за то, что происходит в «Барселоне», не только тренер», – сказал Ван Гал в интервью El Pais.
- Луи ван Гал дважды брал с «сине-гранатовыми» испанское чемпионство, а также с «Аяксом» побеждал в Лиге чемпионов-1994/95. Он закончил тренерскую карьеру в марте 2019-го, хотя не работал уже три года после ухода из «МЮ».
- Лионель Месси четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Вчера, 24 июня, ему исполнилось 32 года.
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