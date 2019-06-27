УЕФА не собирается разводить клубы из России и Грузии в квалификационном раунде и на групповом этапе Лиги Европы и Лиги чемпионов, несмотря на обострившиеся отношения между странами и инцидентом, произошедшим во время чемпионата Грузии.

«Согласно решению исполнительного комитета УЕФА от 2014 года, команды из Грузии и России могут вновь сыграть матч против друг друга. Изменение этого решения не планируется», – говорится в заявлении УЕФА, которое цитирует ТАСС.

20 июня возле грузинского парламента в Тбилиси прошел митинг, поводом для которого стало выступление в парламенте депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

Позднее футболисты трех клубов грузинского чемпионата – кутаисского «Торпедо», тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави – вышли на игры первенства в футболках с антироссийскими лозунгами.

В сезоне-2019/20 от России в Лиге чемпионов выступят «Зенит», «Локомотив» (оба на групповом этапе) и «Краснодар» (в квалификации); в Лиге Европы сыграют «Спартак», ЦСКА и «Арсенал». От Грузии в Лиге чемпионов сражается «Сабуртало», в Лиге Европы – «Чихура», «Динамо» Тбилиси и «Торпедо» Кутаиси.

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