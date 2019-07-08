Капитан польского «Пяста» Жерар Бадя рассказал, чего ждет от противостояния с БАТЭ в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов-2019/20.

«Команда из Белоруссии является фаворитом противостояния. Игроки БАТЭ выиграли свой чемпионат 15 раз, с 2006 года делают это постоянно. Они пять раз участвовали в групповом этапе Лиги чемпионов. Но мы любим делать сюрпризы. Мы недавно выиграли чемпионат Польши, хотя в нас мало кто верил.

Почему мы не можем снова удивить? Чемпионат Белоруссии в разгаре, для соперника это плюс. Но мы постараемся восполнить недостаток игровой практики, оставив на поле сердца и яйца. Я не знаю, как закончится противостояние, но обещаю, что команда будет биться», – приводит слова Жерара Sportowe Fakty.

«Пяст» дебютировал в высшем дивизионе Польши в 2008 году, а в 2019-м впервые выиграл лигу.

Первый матч между БАТЭ и «Пястом» пройдет 10 июля в Белоруссии, ответный – 17 июля в Польше.

Мощнейший выстрел гвинейца из Белоруссии – главный гол дня

Качай приложение Eurosport для iOS или Android