«Ливерпуль» наложил санкции на болельщика, который толкнул в фонтан китайского туриста перед выездным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».

Эпизод попал на видео и завирусился в интернете. По информации BBC, 57-летний Энтони Маллен теперь не появится на футболе три года. Ему запрещено ходить на «Энфилд», находиться возле стадиона до и после матчей и ездить на гостевые игры клуба.

На «Камп Ноу» «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» (0:3), но отыгрался на «Энфилде» (4:0) и вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд.

В финале мерсисайцы обыграли «Тоттенхэм» (2:0).

Фанаты «Ливерпуля» устроили беспорядки в Барселоне, толкая местных жителей в фонтан

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