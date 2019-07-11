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Помнишь фаната, который толкнул туриста в фонтан? «Ливерпуль» запретил ему посещать матчи
Суровое решение мерсисайдцев.
«Ливерпуль» наложил санкции на болельщика, который толкнул в фонтан китайского туриста перед выездным матчем полуфинала Лиги чемпионов против «Барселоны».
Эпизод попал на видео и завирусился в интернете. По информации BBC, 57-летний Энтони Маллен теперь не появится на футболе три года. Ему запрещено ходить на «Энфилд», находиться возле стадиона до и после матчей и ездить на гостевые игры клуба.
- На «Камп Ноу» «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» (0:3), но отыгрался на «Энфилде» (4:0) и вышел в финал Лиги чемпионов второй год подряд.
- В финале мерсисайцы обыграли «Тоттенхэм» (2:0).
Фанаты «Ливерпуля» устроили беспорядки в Барселоне, толкая местных жителей в фонтан
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