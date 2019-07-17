Дождь не виноват в том промахе Терри в «Лужниках». У Джона поехала нога из-за странной техники удара

Джон Терри – капитан, лидер и легенда «Челси». У него 17 трофеев, четыре попадания в символическую сборную УЕФА и столько же – в символическую сборную Премьер-лиги. Он побеждал во всех клубных турнирах, но его до сих пор разрывает момент, который он сам называет худшим в карьере. Речь не про сорванный переход в «Спартак», а пенальти, который Джон не забил в финале ЛЧ-2008 с «Манчестер Юнайтед».

Важность того удара подчеркивают два нюанса: это был решающий выстрел в серии (если бы Джон забил – «Челси» бы выиграл) и лучший шанс «синих» на первую Лигу чемпионов. Со стартовой задачей Терри справился – он выбрал правый угол. Именно туда игрокам «Челси» советовал бить баскский экономист Игнасио Паласиос-Уэрта – гик, который изучал пенальти 13 лет и консультировал клуб из Лондона перед поездкой в Россию. «Челси» перехитрил вратаря «МЮ» Эдвина ван дер Сара – когда к точке подходил правша, голландец обычно прыгал в левый от игрока угол. Уэрта это заметил.

Вторая задача Джону уже не покорилась – капитан поскользнулся в момент удара и пробил в штангу. Это перевернуло ситуацию – серия пошла до первого промаха. Тут умнее остальных был уже Ван дер Сар. Голкипер догадался, что Николя Анелька проигнорирует любые советы и пробьет в любимый левый угол. Чутье Эдвина не подвело – голландец парировал удар и принес «МЮ» победу.

«Меня не покидает чувство, что я всех подвел, от этого мне больнее всего, – рассказывал Терри после финала. – Мне не стыдно, что я заплакал. Год за годом я прикладывал столько усилий, чтобы выиграть этот трофей, что это была неконтролируемая реакция. Я не скрывал чувств, все видели это. Когда я шел к мячу, я знал, что мой удар должен принести нам победу. То, что случилось потом, будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь».

Разумеется, первая и самая логичная версия промаха Терри – дождь, ливший в «Лужниках» в этот вечер. Влияние осадков подметил даже тактический гуру ESPN Майкл Кокс. По его словам, английский финал в Лиге чемпионов превратился чуть ли не во всемирный потоп.

Джон ТерриReuters

Спустя семь лет с другим объяснением выступил Сергей Анохин, на тот момент президент Московской федерации футбола и член исполкома РФС. По его мнению, дело было в газоне. Поле постелили не по ГОСТу, из-за чего Терри стал жертвой обычной халатности работников стадиона.

«Когда клали поляну в «Лужниках», не ожидали, что пойдет сильный дождь. Видимо, как раз в районе 11-метровой неточно соединили рулоны, из которых, собственно, и состояло поле. Шла игра, дождь размыл это место. И Терри точно угодил в него шипом, хотя шанс был, может, один из миллиона», – разъяснил Анохин.

Самую неожиданную и конспирологическую версию случившегося подкинул в 2017-м году Кокс. В книге The Mixer Майкл намекнул, что Терри специально пробил со скольжением опорной ноги. В поддержку теории автор привел выдержку из автобиографии Фрэнка Лэмпарда. Там партнер Терри по «Челси» вспоминал, что Джон аналогичным образом бил в четвертьфинале Евро-2004 с Португалией. Наблюдениям Лэмпса можно доверять – его мемуары были изданы еще в 2006-м. То есть за два года до английского финала.

«Было впечатление, что он совсем не волновался перед тем, как пробить. Но уже разбегаясь, он немного поскользнулся. В тот миг показалось, что наши шансы на победу ушли, но все закончилось голом. На тренировках в «Челси» Джон, бывает, воспроизводит этот удар – от начала до конца, так же с потерей равновесия. Иногда он забивает, иногда – нет, но он любит напоминать всем вокруг, что тогда с Португалией забил свой пенальти», – писал Лэмпс.

Если пересмотреть удар Терри с Португалией (вот ссылка), можно заметить – Джон вовсе не поскальзывался. Как утверждает Кокс, такой была его техника удара. Защитник ставил опорную ногу очень близко к мячу, она была под гораздо большим углом, чем могли бы посоветовать детские тренеры или футбольные учебники.

Эпизоды крайне схожи – Терри наклоняет тело в левую сторону, левую ногу ставит очень близко к мячу. Такая манера уникальна, но также крайне рискованна. Вероятность поскользнуться, когда идет дождь, большая сама по себе, а так она лишь увеличивается. Странно, что Джон не учел этот момент – когда нужно удержать тело, важность правильно расставленной опорной ноги возрастает.

Кокс предположил, что Лэмпард мог бы вычеркнуть отрывок о партнере, если бы издал автобиографию уже после финала в «Лужниках». А так воспоминание Фрэнка фиксирует крайне неожиданный вывод: промах Терри – не какое-то случайное стечение обстоятельств, а лишь ужасное техническое исполнение удара.

Обидно, что других примеров пенальти нет – за всю карьеру Терри ни разу не бил с точки с игры. Зато ирония судьбы точно просматривается: первую ЛЧ «Челси» выиграл в серии пенальти, но на золотой финал-2012 с «Баварией» Джон был дисквалифицирован.

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