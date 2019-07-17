Белорусский БАТЭ прошел польский «Пяст» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, хотя находился в очень непростой ситуации.

Первый матч в Борисове закончился вничью – 1:1. В ответной игре счет открыли поляки – на 21-й минуте Якуб Червиньский головой отправил мяч с нескольких метров в сетку.

Белорусы провели почти всю игру в положении отыгрывающихся и ушли от поражения на 82-й минуте. Пенальти реализовал Эрвен Мукам.

А на 87-й минуте победу БАТЭ принес Захар Волков после подачи со штрафного.

Во втором раунде БАТЭ сыграет с норвежским «Русенборгом».

Матчи пройдут 24 (Борисов) и 31 июля (Тронхейм).

Капитан польского «Пяста», с которым БАТЭ сыграет в ЛЧ: «Оставим на поле сердца и яйца»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android