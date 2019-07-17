БАТЭ горел к 81-й минуте, но голы Мукама и Волкова вывели белорусов во второй раунд отбора ЛЧ
Волевая победа клуба из Борисова.
Белорусский БАТЭ прошел польский «Пяст» в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов, хотя находился в очень непростой ситуации.
Первый матч в Борисове закончился вничью – 1:1. В ответной игре счет открыли поляки – на 21-й минуте Якуб Червиньский головой отправил мяч с нескольких метров в сетку.
Белорусы провели почти всю игру в положении отыгрывающихся и ушли от поражения на 82-й минуте. Пенальти реализовал Эрвен Мукам.
А на 87-й минуте победу БАТЭ принес Захар Волков после подачи со штрафного.
- Во втором раунде БАТЭ сыграет с норвежским «Русенборгом».
- Матчи пройдут 24 (Борисов) и 31 июля (Тронхейм).
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