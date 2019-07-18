На днях самый популярный футбольный инстаграм 433 опубликовал пост, в котором сопоставил эмблемы участников Лиги чемпионов с эмодзи-ассоциациями. У кого-то получилось скучно («Реал» – белый кружок), у кого-то – красиво («Селтик» – лист клевера), а логотипу «Зенита» почему-то достался замерзший смайл с сосульками возле зубов. Такое шаблонное мышление (Россия, холод, самый северный город-миллионник) простительно развлекательному аккаунту, но печально, что аналогичным образом «Зенит» до сих пор воспринимают и в УЕФА.

В чем проблема? Когда функционеры верстают календарь группового этапа еврокубков, Россию справедливо относят к числу холодных стран. В итоге из-за климата наши клубы гарантированно проводят в гостях самые главные туры – первые и последние. В дебюте важно набрать первые очки и прокачать уверенность, а значимость финального тура вообще нереально переоценить – чаще всего он и вовсе решающий.

При этом еще недавно аргумент с климатом был релевантным – у российских стадионов туго с крышами. Тот же «Зенит» всего 2,5 года назад рубился на бетонном «Петровском», который продувается всеми ветрами мира: в декабре туда действительно лучше не соваться. Но теперь все изменилось – арена на Крестовском обеспечивает комфортные условия абсолютно в любое время года. Закрытая крыша даже в декабре или феврале позволяет фанатам находиться в чаше без куртки. Футболисты тоже могут играть без термобелья и согревающих повязок для ушей – никакого риска для здоровья.

Поэтому «Зениту» нужно срочно обращаться в УЕФА и объяснять, что пора бы сделать исключение. Ведь если удастся перенести заключительный тур в Россию, результат обязательно улучшится, потому что ухудшиться он уже не может.

Несколько фактов:

1. Последний раз российские клубы побеждали в шестом туре ЛЧ в 2012 году – «Зенит» грохнул немотивированный «Милан» на «Сан-Сиро».

Бруну Алвеш против Стефана Эль-Шаарави, «Зенит» – «Милан»Eurosport

2. Сам «Зенит» регулярно подвисает как раз перед последним матчем. В 2011-м чудом спаслись в Порту (0:0 – лучший матч в карьере Малафеева), в 2012-м пролезли в ЛЕ, обыграв «Милан», в 2013-м наполучали от «Аустрии» (и все равно вышли в плей-офф ЛЧ), в 2014-м без шансов слили «Монако», а в 2015-м уступили «Генту» и не пробили шикарную ачивку (6 побед из 6). Одна победа, одна ничья, три поражения подряд – так себе статистика.

3. У «Зенита» Семака жуткие проблемы с гостевыми матчами – в прошлом сезоне Сергей Богданович уступил на выезде даже нищему «Анжи». В Лиге Европы все было аналогично – неплохие матчи на Крестовском чередовались с кошмарными трипами в Европу. Так что сегодняшней команде перенос шестого тура в Россию пришелся бы очень кстати.

Самое важное: отсутствие декабрьских туров в холодных странах – не догма из регламента, а бытовое правило, которое УЕФА применяет вручную (по схожему принципу разводят российские и украинские клубы). Соответственно, у чиновников нет причин отказывать «Зениту», если он популярно разъяснит, что и в начале зимы на арене будет тепло.

Сергей СемакGetty Images

Новый стадион обошелся городскому бюджету в сумасшедшую сумму, но теперь пора возвращать долги: легендарная крыша, которую больше не трогают бакланы, способна принести «Зениту» миллионы призовых долларов за выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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