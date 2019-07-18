Петреску в бешенстве пытался выскочить на поле, но его забавно остановил спортивный директор
Румынский тренер всегда отличался эмоциональностью.
Главный тренер «ЧФР» Дан Петреску эмоционально отреагировал на неназначенный пенальти в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Астаны».
Румын, эмоционально жестикулируя, направился за границу технической зоны к полю, но его за рукав отчаянно удерживал спортивный директор клуба Кристиан Панин.
- «ЧФР» выиграл со счетом 3:1 и прошел во второй раунд, несмотря на поражение в первом матче со счетом 0:1.
- Следующим соперником Петреску в отборе ЛЧ будет «Маккаби» из Тель-Авива.
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