Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил болельщикам, предположившим его сильное опьянение во время поездки на автобусе по городу во время парада в честь победы в Лиге чемпионов.

«Люди думают, что я был пьян в автобусе. Но это не так. Я выпил всего две банки пива. Я просто выглядел пьяным. Все мое пиво выпил Алиссон!» – цитирует Клоппа Goal.

1 июня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

«Ливерпуль» взял шестой Кубок чемпионов в истории.

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