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«Алиссон выпил все мое пиво!» Клоппу не дали повеселиться во время празднования победы в ЛЧ
Тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа опередил вратарь Алиссон.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил болельщикам, предположившим его сильное опьянение во время поездки на автобусе по городу во время парада в честь победы в Лиге чемпионов.
«Люди думают, что я был пьян в автобусе. Но это не так. Я выпил всего две банки пива. Я просто выглядел пьяным. Все мое пиво выпил Алиссон!» – цитирует Клоппа Goal.
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