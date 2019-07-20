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«Алиссон выпил все мое пиво!» Клоппу не дали повеселиться во время празднования победы в ЛЧ

«Алиссон выпил все мое пиво!» Клоппу не дали повеселиться во время празднования победы в ЛЧ
Руслан Хрипун

1 час назад

Тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа опередил вратарь Алиссон.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил болельщикам, предположившим его сильное опьянение во время поездки на автобусе по городу во время парада в честь победы в Лиге чемпионов.

«Люди думают, что я был пьян в автобусе. Но это не так. Я выпил всего две банки пива. Я просто выглядел пьяным. Все мое пиво выпил Алиссон!» – цитирует Клоппа Goal.

  • 1 июня «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
  • «Ливерпуль» взял шестой Кубок чемпионов в истории.

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