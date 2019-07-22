«Краснодар» должен был сыграть с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов. Но встретится с «Порту»

УЕФА провел жеребьевку третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Во время жеребьевки «Краснодару» досталось киевское «Динамо», но из-за конфликта между странами организаторы повторно вытянули соперника русского клуба. Со второй попытки «Краснодар» попал на «Порту». А киевлянам в итоге достался «Брюгге».

БАТЭ, если пройдет «Русенборг», сыграет с победителем пары «Марибор» – АИК.

Все пары третьего отборочного раунда:

«Клуж» (Румыния)/«Маккаби» (Израиль) – «Селтик» (Шотландия)/«Калью» (Эстония)

«Сутьеска» (Черногория)/АПОЭЛ (Кипр) – «Дандолк» (Ирландия)/«Карабах» (Азербайджан)

ПАОК (Греция) – «Аякс» (Нидерланды)

«Сабуртало» (Грузия)/«Динамо» (Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия)/«Валлетта» (Мальта)

«Црвена Звезда» (Сербия)/«ХИК» (Финляндия) – «Нью-Сейнтс» (Уэльс)/«Копенгаген» (Дания)

«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Виктория Пльзень» (Чехия)/«Олимпиакос» (Греция)

«Брюгге» (Бельгия) – «Динамо» (Украина)

ПСВ (Нидерланды)/«Базель» (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

Первые матчи 3-го раунда пройдут 6 и 7 августа, ответные - 13 августа.

«Порту» недавно купил нападающего «Спартака» Зе Луиша.

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