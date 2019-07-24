Квизы

Легендарное киевское «Динамо» конца XX века остановилось в шаге от финала Лиги чемпионов. В 1999-м году команду Валерия Лобановского в полуфинале турнира огорчила «Бавария»: по сумме двух встреч киевляне уступили 3:4.

За ту команду выступали фантастические футболисты: Каха Каладзе, Андрей Шевченко, Валентин Белькевич, Сергей Ребров и многие другие. С памятного полуфинала прошло 20 лет, и Eurosport.ru предлагает угадать: кто из игроков того «Динамо» где и чем занимается через многие годы после завершения карьеры.

Лигу чемпионов-1998/99 выиграл «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы сравняли счет и забили «Баварии» победный в добавленное время (2:1), после чего этот отрезок времени прозвали «Ферги-тайм».

Лишился прав, выступает на Дне города. Где сейчас состав «Спартака» из четвертьфинала ЛЧ-1995/96

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