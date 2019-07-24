В середине прошлого сезона Миралем Пьянич назвал состав «Ювентуса» сильнейшим в истории клуба. Цитата боснийца не разлетелась по соцсетям, тем более что закрепить новый статус в ЛЧ не получилось: «Турин» выдал грандиозный камбэк против «Атлетико», но затем без шансов проиграл «Аяксу». Восьмая подряд чашка в Серии А стала лишь утешением.

Разумеется, довод Пьянича базировался исключительно на приобретении Криштиану Роналду. С тех пор «Ювентус» подкинул игроку еще несколько причин для самоуверенности. Во-первых, клуб расстался с Максом Аллегри и пригласил на его место Маурицио Сарри – все ради тактической привлекательности «Юве». Во-вторых, «Турин» шикарно поработал на рынке – менеджеры подписали Маттейса де Лигта, Адриена Рабьо и Аарона Рэмзи.

Свежий ростер должен еще больше возбудить Пьянича. Благодаря грамотной селекции у «Ювентуса» одновременно самый крутой игрок среди ветеранов (Криштиану) и один их лучших тинейджеров (Де Лигт). Ценности клуба тоже не пострадали – вернулся великий Буффон.

Маттейс де Лигт после перехода в «Ювентус»Getty Images

Сбалансированность состава пугает уже сейчас. Разноплановость игроков – тоже. В защите подобраны мастер игры 1-в-1 (Кьеллини), новый король воздуха (Де Лигт) и все еще гений первого паса (Бонуччи).

В полузащите тоже вырисовывается четкое распределение скиллов. Пьянич прекрасно управляет темпом игры, Рабьо блестяще продвигает мяч через дриблинг и раны, а Рэмзи всю карьеру разрывал штрафную своевременными рывками. Первый позволит Сарри забыть о лав-стори с Джорджиньо, второй станет противоядием от прессинга, а третий будет апгрейдом Нголо Канте – француз так и не приобрел навык, который у Аарона прокачан лучше всех в мире.

Наконец, атака. Тут все четко – есть гений игры в штрафной и тройка парней с разным типажом передач. Дибала может прошить оборону передачей вразрез, Куадрадо наваливает на кроссы, а Дуглас Коста способен раскачать любого защитника 1-в-1.

Класс запасных сделает команду сильнее изнутри – условный Бентанкур, Матюиди или Джан точно не дадут заскучать основе. До конца окна можно ждать лишь два изменения – скорее всего, уйдет Канселу (им интересуется «Сити») и заскочит Мауро Икарди (правда, его хочет и «Наполи»). Из этого варианта и стоит исходить, обдумывая главные вызовы для Сарри. У него уже сформирован состав без слабых мест, но обойти «Сити» и «Ливерпуль» в ЛЧ он сможет, только если решит три проблемы.

Позиция Криштиану

Судя по последнему интервью Сарри, на старте сезона он будет использовать Роналду на левом фланге. Это не новая роль для Криштиану даже в «Ювентусе» – в прошлом сезоне Криш стартовал именно с краю, потом обменивался позициями с Манджукичем и становился реально страйкером. Такой же прием работал в «Мадриде», только там под движение португальца подстраивался гениальный Бензема.

Идея Сарри смущает по двум пунктам. Во-первых, Маурицио требует от левого нападающего приличного объема без мяча. Отчасти поэтому Сарри передвинул Азара с левого фланга «Челси» в нападение – тренера не устраивало, что бельгиец выключается из игры в обороне. Потянет ли требования Роналду – большой вопрос. За нежелание пахать Криштиану критиковал еще Моуринью.

Криштиану РоналдуGetty Images

Второй момент – поделит ли португалец чужую штрафную, если в «Ювентус» все-таки заскочит Икарди. Мауро – совсем не Бензема и даже не Манджукич по части подыгрыша. Это чистейшая девятка. В «Интере» Икарди был специалистом по ударам в касание – точно так же любит замыкать Криштиану. О потенциальном конфликте уже предупредил гуру тренерской мысли Италии Арриго Сакки.

«Если Икарди перейдет в «Ювентус», он будет занимать пространство, которого партнеры обычно освобождают для Роналду. Сарри – великолепный тренер, он учит игроков новым вещам, но даже я не понимаю, зачем он усложняет себе жизнь, интересуясь Икарди», – мудро разложил Сакки.

Переучивание защитников

После товарняка с «Тоттенхэмом» Сарри не только объяснял, почему Криштиану гневно отреагировал на замену, но и хлестко критиковал оборону. «Нам нужно защищаться гораздо выше, мы не должны садиться так глубоко. Во втором тайме мы прибавили в этом, оказали на них давление и выдали хорошие 20 минут. С мячом мы были слегка наивны, но я думаю, что нельзя забывать о нашей физической форме – она еще не в полном порядке», – рассказал Маурицио.

Команды Сарри действительно защищаются высоко. «Наполи» вообще выстраивал оборонительную четверку в 50 метрах от своих ворот – на такое не способен даже монструозный и смелый «Сити». Это важный момент в тактике Маурицио: без высокой линии защиты высоко прессинговать невозможно. Принцип работает и в обратную сторону: в высоком прессинге нет смысла, если защитники не встречают соперника у центра поля – неизбежно появятся разрывы.

Проблема делится на две части. Во-первых, Сарри нужно убедить атакующих игроков прессинговать высоко. Добиться этого с халтурщиком Криштиану уже трудно. Во-вторых, Маурицио должен донести инструкции до защитников. Это не менее тяжело: Бонуччи и Кьеллини привыкли защищаться на своей трети поля. Усугубляет ситуацию их опыт – чтобы переучить возрастных игроков, нужен железный авторитет.

В начале сезона это точно ограничит атакующий потенциал «Юве». Предыдущие команды Сарри создавали моменты не только благодаря Сарриболу, но и отборам у чужих ворот. Во втором случае острота придет, только если коуч наладит механизм между защитой и нападением.

Выбор схемы

Маурицио СарриGetty Images

В предыдущих клубах Сарри не отходил от 4-3-3, но важно не забывать, с чего все начиналось в Неаполе. Там Маурицио стартовал со схемы 4-3-1-2, устроился на неудачную серию и только после совета президента сменил расстановку. Сейчас Сарри снова в поисках – «Ювентус» наигрывает оба варианта сразу.

4-3-3 – опция под Криштиану и его подключения с фланга в штрафную. 4-3-1-2 – под Дибалу и возможный приход Икарди. «Мы знаем, что Пауло может легко сыграть ложную девятку, но у нас есть и другое решение. Он может сыграть десятого номера, позади двух нападающих», – отмечал Сарри в начале недели.

Полузащитников никак не затронет ротация схем – в каждой есть место для Пьянича, Рэмзи и Рабьо. Пострадать могут вингеры. В 4-3-3 с Роналду на фланге остается только одна позиция Бернардески, Коста и Куадрадо. В 4-3-1-2 у них нет даже этого – расстановка вообще не предполагает крайних полузащитников. Выкрутиться сможет только Хуан – он еще в прошлом сезоне играл правого защитника. Это неплохая опция на случай ухода Канселу.

Обязательная ставка Сарри на один фланг делает историю еще интереснее. Как правило, Маурицио предпочитал левый край: «Наполи» атаковал оттуда 46% времени, «Челси» – 39%. Повторить это в нынешнем «Юве» почти нереально. Если Сарри выберет 4-3-3, команде придется комбинировать через Криштиану – не лучшая идея, учитывая эволюцию португальца. Если Сарри выберет 4-3-1-2, «Юве» лишится мощностей на обоих краях. Маурицио по-любому сменит стратегию, которая так круто работала раньше.

Другие тексты Вячеслава Палагина:

Погба должен забыть о трансфере из «МЮ». Поль навредит и «Реалу», и «Ювентусу», и «ПСЖ»

«Сити» начнет доминировать в футболе. Фергюсон боялся этого, когда тренировал «МЮ»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android