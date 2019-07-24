Борисовский БАТЭ принимал в первом матче второго квалификационного раунда норвежский «Русенборг».

Первый гол пришел уже в стартовые пять минут. Игорь Стасевич закрутил угловой во вратарскую, Захар Волков поймал мяч, сблизился с голкипером и упал в контакте с соперником. Арбитр назначил пенальти, вратарь норвежцев угадал направление, но не отразил удар Стасевича.

Ответочка «Русенборга» тоже прилетела с корнера. Подача скандинавов с правого края попала в спину Евгению Яблонскому. Защитник растерялся и выпустил мяч из поля зрения, а Андрес Конрадсен добавил его в сетку. 1:1.

В конце первого тайма на «Борисов-Арене» потухла одна из мачт освещения. Судья посовещался с резервным рефери о приостановке игры, но уже через минуту техники стадиона добавили мощность на противоположной мачте, и встреча продолжилась.

А после большого перерыва белорусы вышли вперед. Игорь Стасевич принял диагональ на левом фланге, загрузил кросс в центр, Максим Скавыш выскользнул из-под присмотра защитников и проткнул мяч в ворота.

2:1 – БАТЭ отшлепал «Русенборг».

Ответный матч пройдет в Норвегии 31 июля в 20:00 по московскому времени.

За «Русенборг» выступает известный датский форвард Никлас Бендтнер. 31-летний страйкер не принимал участия в матче в Борисове и не играет за норвежцев с мая 2019 года из-за конфликта с тренером.

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