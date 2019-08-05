В штаб-квартире УЕФА в швейцарской Лозанне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов-2019/20. Клубы с постсоветского пространства узнали возможных соперников.

«Краснодар» в случае прохождения в эту стадию сыграет с победителем пары «Истанбул Башакшехир» – «Олимпиакос»

Киевскому «Динамо» достанется победитель матчей «Базель» – ЛАСК.

В Пути чемпионов азербайджанский «Карабах» может встретиться в заключительном раунде квалификации с победителем пары ПАОК – «Аякс».

Остальные пары жеребьевки Лиги чемпионов:

«Динамо» (Загреб)/«Ференцварош» – «Марибор»/«Русенборг»

«Славия» (Прага) – «ЧФР Клуж»/«Селтик»

«Янг Бойз» – «Црвена Звезда»/«Копенгаген»

«Краснодар» в третьем раунде сыграет с «Порту», киевское «Динамо» – с «Брюгге», «Карабах» – с кипрским АПОЭЛ. Первые матчи пройдут 6 и 7 августа, решающие – 13 августа.

Игры раунда плей-офф ЛЧ состоятся 20 и 21 августа, ответные пройдуит 27 и 28 августа.

Календарь и расписание третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов

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