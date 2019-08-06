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Невероятно милая пиарщица «Црвены Звезды». Из-за ее декольте на пресс-конференциях теряют сознание
Так, вы там еще живы?
Самая обсуждаемая представительница прекрасного пола в футболе последних суток – Татьяна Шайкович. Девушка занимает должность PR-менеджера в белградской «Црвене Звезде», а также появляется в репортажах на клубном канале.
Татьяна не стесняется своей красоты и выходит на работу в ошарашивающе глубоком декольте. Убедитесь в этом сами.
- Сегодня, 6 августа «Црвена Звезда» в рамках третьего отборочного раунда ЛЧ встретится с «Копенгагеном».
- В прошлом сезоне команда Владана Милоевича в шестой раз выиграла чемпионат Сербии.
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