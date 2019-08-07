«Краснодар» наконец-то добрался до Лиги чемпионов. Пока что только до квалификационного этапа, но и это историческое достижение для клуба Сергея Галицкого. В РПЛ «быки» идут шестыми с двумя победами, поражением в Грозном и ничьей с «Зенитом».

Билетов не было еще за день до игры, а в первый день продаж люди дрались за место в очереди. «Краснодар» через сайт предупредил, что вычислит проходки, взятые у перекупщиков. У «Гализея» казаки уже гоняют спекулянтов, предлагающих билеты по цене в семь раз выше номинала.

«Краснодар»

Юнес Намли, Ари, «Краснодар»From Official Website

У черно-зеленых полностью обновилась средняя линия – все из-за ухода Каборе, травмы Газинского и крестов Классона. Ростер «быков» хорош, на краю нападения могут выйти Кабелла, Намли, Вандерсон, Ольссон и даже Ари, но сыгранности команде это никак не добавляет.

В игре с «Зенитом» краснодарцам не хватило сил для прессинга, в двухматчевом рубилове при графике в три встречи за неделю это наверняка станет фактором. Плюс нельзя забывать про бешеный кураж, который обычно бывает у «Краснодара» в домашних матчах еврокубков. Вспомните только из прошлого сезона «Севилью», «Стандард», отчасти «Валенсию».

«Порту»

«Порту» нечасто попадает в квалификацию ЛЧ, потому что всегда пробивается напрямую. Поэтому им непривычно стартовать в начале августа в еврокубках. Чемпионат Португалии начинается только в этот уикенд, поэтому тренеру Сержиу Консейсау придется строить команду заново и на ходу.

Из-за инсульта Касильяса в раму купили опытного аргентинца Марчесина, в центр защиты к мяснику Пепе вернули экс-казанца Маркано, а в нападение добавили японца Накадзиму и спартаковца Зе Луиша. За исключением Святого Икера потерь у «Порту» нет, но сыгранности не хватает и им.

Ориентирочные составы

«Краснодар»

«Порту»

Случайный факт о матче

У обеих команд не будет главных тренеров. Сержиу Консейсау получил одноматчевый дисквал за поздний выход футболистов «Порту» на второй тайм. Это было еще в ответке 1/4 финала ЛЧ с «Ливерпулем», и такие наказания обычно ложатся на коучей.

Мурад Мусаев же так и не получил лицензию нужной категории, поэтому УЕФА запретил ему находиться на скамейке «быков». Получается, что «Краснодаром» будет рулить формальный главный Сергей Матвеев, у португальцев от банки поуправляет помощник Консейсау Виктор Бруну.

Прогноз

Победа «Краснодара»: 3,06

Ничья: 3,32

Победа «Порту»: 2,52

Матч на стадионе «Краснодар» начнется 7 августа в 20:00 по московскому времени.

Ответная встреча пройдет на «Драгау» 14 августа.

Победитель этой пары сыграет в раунде плей-офф ЛЧ с «Истанбулом» или «Олимпиакосом».

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