Other Agency
Зе Луиш заработал штрафной, а Оливейра казнил «Краснодар» в первом матче
Не нужно сильно расстраиваться – есть еще ответная встреча.
«Порту» обыграл «Краснодар» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч «драконы» забили на 89-й минуте.
Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш, который вышел на замену во втором тайме, заработал штрафной, и Оливейра красиво положил мяч в угол ворот ударом над стенкой.
- Ответный матч «быки» проведут в Порту 13 августа.
- Этим летом «Краснодар» потратил на трансферы больше всех в РПЛ – 26,4 млн евро.
Галицкий платит воспитанникам копейки. Он против новых Мамаевых и Кокориных в «Краснодаре»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте