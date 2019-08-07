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Зе Луиш заработал штрафной, а Оливейра казнил «Краснодар» в первом матче

Зе Луиш заработал штрафной, а Оливейра казнил «Краснодар» в первом матче
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Не нужно сильно расстраиваться – есть еще ответная встреча.

«Порту» обыграл «Краснодар» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Единственный мяч «драконы» забили на 89-й минуте.

Бывший игрок «Спартака» Зе Луиш, который вышел на замену во втором тайме, заработал штрафной, и Оливейра красиво положил мяч в угол ворот ударом над стенкой.

  • Ответный матч «быки» проведут в Порту 13 августа.
  • Этим летом «Краснодар» потратил на трансферы больше всех в РПЛ – 26,4 млн евро.

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