Защитник «Краснодара» Урош Спайич прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

«Матч равных команд должен был закончиться вничью. Соперники продемонстрировали хорошую игру, но, когда судья становится главной звездой матча, это плохо. Был момент, где он точно должен был ставить пенальти в нашу пользу. Не знаю, куда он смотрел. В конце игры он также поставил спорный штрафной в наши ворота. Конечно, я должен посмотреть повтор, однако контакта там не было. Плохо, что этот эпизод повлиял на финальный счет», – цитирует Уроша «Чемпионат».

Ответный матч «быки» проведут в Порту 13 августа.

Этим летом «Краснодар» потратил на трансферы больше всех в РПЛ – 26,4 млн евро.

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