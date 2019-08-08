Getty Images

«Плохо, когда судья становится звездой матча». Спайич нашел причину поражения от «Порту»

«Плохо, когда судья становится звездой матча». Спайич нашел причину поражения от «Порту»
Eurosport

18 мин. назад

Есть у славян старинная традиция – искать крайних.

Защитник «Краснодара» Урош Спайич прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

«Матч равных команд должен был закончиться вничью. Соперники продемонстрировали хорошую игру, но, когда судья становится главной звездой матча, это плохо. Был момент, где он точно должен был ставить пенальти в нашу пользу. Не знаю, куда он смотрел. В конце игры он также поставил спорный штрафной в наши ворота. Конечно, я должен посмотреть повтор, однако контакта там не было. Плохо, что этот эпизод повлиял на финальный счет», – цитирует Уроша «Чемпионат».

  • Ответный матч «быки» проведут в Порту 13 августа.
  • Этим летом «Краснодар» потратил на трансферы больше всех в РПЛ – 26,4 млн евро.

Галицкий конструирует из «Краснодара» второй «Аякс». Но перед стартом в ЛЧ команду тянут легионеры

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте