За час до матча у касс стадиона «Краснодар» стояла приличная очередь. Некоторые стояли за билетами на «Локомотив», кто-то искал проходки на ФНЛ, но основная толпа все же надеялась попасть на Лигу чемпионов.

«Девушка, вот у меня чек, вот я покупал билет, почему я не могу попасть на стадион?» – громко возмущался у кассы грузный смуглый мужчина. Но на экране было видно, что свободных мест натурально нет, на «Краснодаре» будет аншлаг.

Лишних тикетов, на самом деле, не было еще во вторник. Внезапно игра с «Порту» вызвала гигантский ажиотаж. В первый день продаж у касс дрались за место в очередях, в последний – полицейские гонялись за спекулянтами. «Краснодар» строго следит за перекупщиками и даже банит билеты, взятые с рук, но за 40 минут до стартового свистка всем резко стало фиолетово. Перед кассами взад-вперед сновал парень в бейсболке с тремя небольшими картонками в руках и негромко говорил прохожим: «Билеты, билеты». В паре метров от него тусовались шесть-семь полицейских в форме, которые никого не гоняли и не мешали делать бизнес.

Природа интереса к футболу все еще загадка. В городе «Краснодар» до сих пор остается приятной историей, чем-то вроде приложения к парку и стадиону, но на еврокубки слетаются натурально со всех районов. У «быков» еще не было сочной вывески в Лиге Европы, на юг России объективно пока не приезжали гранды. Но и на матчах с «Валенсией», «Севильей» или «Шальке» в «Гализее» всегда биток и всегда проблема лишнего билетика у касс.

«Краснодар» для игры с «Порту» устроил что-то вроде перформанса. На кресла южной трибуны предусмотрительно положили зеленые модули, и болельщики подняли их за 10 минут до начала встречи. Нужно понимать, что это все еще не фан-движение, а обычные зрительские сектора, но и такое вовлечение кузьмичей здорово растормошило людей на стадионе.

На видеоэкране перед стартовым свистком накачивали не только футболистов, но и болельщиков. «Приводи семью, родных, друзей, коллег», – призывы от игроков на табло заводили и показывали, что здесь классно, уютно и нестрашно. Чарующий параллельный мир, в котором за 1300 км от Краснодара существует Александр Мейтин с картонками для досмотра фанатов.

Домашняя команда может обновиться чуть ли не на три четверти, но местным это не мешает считать ее своей. В середине первого тайма чуть правее от ложи прессы кричалку «Вперед, «быки» затянул мужчина в футболке «ПСЖ». После перерыва стадион обрадовался выходу на замену Ари, чуть попозже – Шапи Сулейманова. Когда Вандерсон попал в штрафной в руку Маркано, арена также взорвалась и требовала пенальти вместе с бразильцем.

Урош Спайич («Краснодар»), Данилу Перейра («Порту»)Getty Images

«Соперники сделали хорошую игру, но когда судья – главная звезда на поле, это плохо, – по-русски с сербским акцентом сформулировал в микст-зоне Урош Спайич. – Он должен свистеть пенальти за нас, я не знаю, где он смотрел, и потом дает штрафной там. Судья директно [прямо] действовал на финальный счет».

Спайич, конечно, считает, что решающего стандарта на 89-й минуте не было. Но и вратарю Сафонову было бы легче, если бы Урош не бросился в пустой угол за мячом и не помешал голкиперу. Этот трюк спас «быков» в игре с «Зенитом» после штрафного Ракицкого в первом тайме, но с «Порту» не прокатило.

Но говорить о судействе достаточно глупо, когда у тебя до 70-й минуте не было ни одного удара в створ. Из-за финального навала статистика чуть подравнялась, но все равно видно, что «Краснодар» не в порядке. Они вкатываются в сезон без наигранных связок, с полностью перекроенным ростером и уступили всего один мяч четвертьфиналисту прошлой Лиги чемпионов. Для «Порту» эта игра вовсе открывала сезон, но у них из сумбура родился гол со стандарта.

Главное разочарование пары – это не пропущенная банка со штрафного, а то, что ответная игра пройдет на «Драгау», а не на юге России. При 0:1 в «Гализее» у «быков» возможно все, футболисты подпитываются от зрителей и выдают наэлектризованные финалы матчей. При 0:1 в Португалии не факт, что черно-зеленые не пропустят трешку. Безусловно, они ничего не теряют. При травмах всей средней линии и группа Лиги Европы – неплохой результат. Но с таким стадионом вылетать из-за дурацкого стандарта от «Порту» – самое обидное, что можно представить в русском футболе.

«Краснодар» – «Порту» – 0:1

Зе Луиш заработал штрафной, а Оливейра казнил «Краснодар» в первом матче

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