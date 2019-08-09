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Тот самый штрафной «Ливерпулю» от Месси – лучший гол сезона по версии УЕФА
Справедливо.
УЕФА объявила победителя голосования за лучший гол европейского сезона-2018/19.
Первое место занял роскошный штрафной Лионеля Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
Тут можно еще раз насладиться шедевром:
- В первом полуфинале «Барселона» разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0, а Месси сделал дубль.
- А вот в ответной игре для каталонцев случилась катастрофа. «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» со счетом 4:0, вышел в финал и взял трофей.
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