РФС и «Краснодар» при помощи юридической организации из Швейцарии ходатайствуют об отмене отстранения старшего тренера Мурада Мусаева от еврокубков.

Мусаев может получить разрешение на нахождение в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка, утверждает «РБ-Спорт».

В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться на скамье запасных во время матчей еврокубков в течение года из-за того, что специалист исполняет функции главного тренера, не имея соответствующей лицензии.

Мусаев не руководил командой на домашней игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).

Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа.

Галицкий платит воспитанникам копейки. Он против новых Мамаевых и Кокориных в «Краснодаре»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android