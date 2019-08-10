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УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках

УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках
Eurosport

7 мин. назад

Есть хорошие шансы вернуться за тренерский пульт.

РФС и «Краснодар» при помощи юридической организации из Швейцарии ходатайствуют об отмене отстранения старшего тренера Мурада Мусаева от еврокубков.

Мусаев может получить разрешение на нахождение в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка, утверждает «РБ-Спорт».

В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться на скамье запасных во время матчей еврокубков в течение года из-за того, что специалист исполняет функции главного тренера, не имея соответствующей лицензии.

  • Мусаев не руководил командой на домашней игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).
  • Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа.

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