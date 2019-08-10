УЕФА может отменить отстранение Мусаева в еврокубках
Есть хорошие шансы вернуться за тренерский пульт.
РФС и «Краснодар» при помощи юридической организации из Швейцарии ходатайствуют об отмене отстранения старшего тренера Мурада Мусаева от еврокубков.
Мусаев может получить разрешение на нахождение в технической зоне уже во время группового этапа еврокубка, утверждает «РБ-Спорт».
В начале июля УЕФА запретил Мусаеву находиться на скамье запасных во время матчей еврокубков в течение года из-за того, что специалист исполняет функции главного тренера, не имея соответствующей лицензии.
- Мусаев не руководил командой на домашней игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту» (0:1).
- Ответная встреча пройдет в Португалии 13 августа.
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