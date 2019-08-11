Бразильский нападающий Ари не поможет «Краснодару» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против «Порту». Футболист сообщил «Р-Спорт», что из-за травмы задней поверхности бедра пропустит две недели.

Ситуацию вокруг 33-летнего форварда прокомментировал и главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

«Физиология Ари не позволяет проводить много матчей на протяжении короткого отрезка времени, у него небольшое растяжение. Мы хотели, чтобы в Питере он сыграл не весь матч с прицелом на «Порту», но получилось так, что ему пришлось доигрывать.

И даже того времени, что у него было в концовке матча с «Порту», хватило, чтобы получить небольшое растяжение. Это сложно объяснить», – заявил Матвеев на пресс-конференции после игры с «Рубином» (1:0).

«Краснодар» дома проиграл «Порту» со счетом 0:1. Это был первый матч «быков» в Лиге чемпионов.

Ответная игра пройдет в Португалии 13 августа.

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