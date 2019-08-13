После домашнего поражения 0:1 в первом матче «Краснодару» в Порту ловить было нечего… думали португальцы. Первая половина ответной игры навсегда войдет в золотой фонд русского футбола.

Гости сразу ринулись в атаку, быстро заработали угловой, и оставленный защитниками на углу вратарской Тонни Вилена ударом с лета прошил Агустина Маркезина. Шла только третья минута игры.

«Драконы» полетели отыгрываться и на 13-й минуте привезли себе контратаку 2 в 3. Ее реализации позавидовала бы любая команда КХЛ и НХЛ, а гол себе в актив записал Магомед-Шапи Сулейманов.

Он же на 34-й минуте сотворил мини-шедевр: откликнулся на перевод с противоположного фланга, сместился в центр вдоль линии штрафной и пробил в дальний угол из-под защитника – 3:0.

Второй тайм выдался уже не таким приятным для гостей. Сначала на 56-й минуте бывший спартаковец Зе Луиш вспомнил, как играть с русскими клубами, и выше всех прыгнул в штрафной «Краснодара».

А на 76-й минуте Луис Диас точным выстрелом в дальний угол из-за пределов штрафной поставил неразрешимую задачу перед Матвеем Сафоновым.

«Краснодар» удержал минимальное преимущество – 3:2.

В раунде плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом», который по сумме двух встреч разгромил «Истанбулом» – 3:0.

Португалия – главный соперник России за шестую строчку в таблице коэффициентов УЕФА.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов

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