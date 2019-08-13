В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Краснодар» на выезде переиграл «Порту» – 3:2.

«Быки» повели уже на третьей минуте. После углового с правого фланга мяч улетел на дальнюю штангу, и Тонни Вилена расстрелял голкипера Марчесина.

Затем дубль сделал Магомед-Шапи Сулейманов. На 13-й минуте краснодарцы убежали вперед, Шапи получил точную передачу и аккуратно катнул мяч под опорную ногу вратарю. А на 34-й Сулейманов принял перевод на правом краю, сместился в центр и точно пробил в дальний угол из-под защитника.

Во втором тайме вышедший на замену Зе Луиш забил из штрафной ударом головой. На 76-й минуте Луис Диас пробил издали и сократил разницу до минимума, но на большее португальцев не хватило. 3:2 – «Краснодар» разбомбил «драконов».

В первом матче «Порту» победил русскую команду. На 89-й минуте Сержиу Оливейра исполнил точный штрафной и забил единственный мяч – 1:0.

В раунде плей-офф «Краснодар» встретится с греческим «Олимпиакосом». Эти встречи пройдут 21 и 27 августа.

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