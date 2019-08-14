Через восемь минут после финального свистка на «Драгау» у Сергея Галицкого наступил день рождения. Можно красиво предполагать, что 11 лет назад он задумывал, что выведет новорожденный клуб в Лигу чемпионов и привезет Тот Самый Гимн в Краснодар.

Но вряд ли Галицкий рассчитывал на то, что это случится с таким сценарием. Три забитых мяча в первом тайме, два пропущенных во втором и бездумные выносы в финальные 15 минут – любой владелец футбольной команды не захочет, чтобы весь сезон стоял на грани из-за одного рикошета или случайного отскока. Босс «Краснодара» наверняка тоже думал, что все будет поспокойнее.

Шесть дней назад журналисты расходились из ложи прессы «Гализея» со словами «До встречи на Лиге Европы». Смотреть на игру с «Порту» было тоскливо, все катилось к 0:0, а первый раз краснодарцы пробили по воротам после 70-й минуты.

Неизвестно, что случилось между двумя встречами «быков» и «драконов». На «Драгау» у черно-зеленых поперло все, причем с самого старта – отскоки летели на ногу Вильены, передачи разрезали защиту и находили в контратаке Сулейманова, а сам Шапи метко стрелял по дальним углам.

Магомед-Шапи Сулейманов, Тонни Вильена, «Порту» – «Краснодар»Getty Images

Все происходившее с «Краснодаром» в первые 34 минуты матча – удивительно и парадоксально, но вместе с тем логично и объяснимо. Из десяти прошлых домашних поражений со счетом 0:1 дальше в еврокубках проходил только ЦСКА в 2018-м. За 12 дней до игры на «Драгау» позорно разложился в Азербайджане тульский «Арсенал» – тоже после 0:1, тоже с кошмарной игрой в России. У «Краснодара» был опыт в Европе, но не на уровне, в котором разыгрывают 15 миллионов евро призовых.

Однако только у «быков» есть режим, при включении которого они превращаются в берсерков и затаптывают любых врагов. Поэтому трансляции «Краснодара» нельзя выключать до финального свистка, ведь какой-нибудь Шапи всегда может сделать дубль и перевернуть матч за пару минут.

И такое неоднократно случалось, и этого режима нет у других русских клубов. Особенно часто камбэки приходят к черно-зеленым в еврокубках, и это не объяснить повышенными призовыми или поддержкой трибун. Игра за хорошие деньги мотивирует все же не постоянно, а победы по типу «Севильи» или «Стандарда» не всегда проходят на стадионе Сергея Галицкого. Давайте спишем все на атмосферу клуба, где все заряжено на внешний успех и удачи в ЛЕ (а теперь и ЛЧ). Рационально все равно не объяснишь, почему у «Спартака» и ЦСКА были аеки и аики, а за черно-зеленых все не стыдно и не стыдно.

Вероятно, мы все не до конца поняли, что именно совершил «Краснодар». У них полностью обновленная центральная линия. Зона, где заправляли Камболов, Вильена и Кабелля, сильно зависит от сыгранности и взаимоподдержки всех элементов командной игры. Они просели, когда «Порту» надавил во втором тайме, и допустили слишком много дальних ударов (хотя это было и до перерыва), но нужно еще раз зафиксировать: меньше трех месяцев назад на этих позициях играли Газинский, Каборе и Перейра.

То же самое с нападением, где неработающий вторую игру Берг – меньшее из зол. Внезапно оказывается, что Сулейманов справа – действенное усиление фланга, а Вандерсон хорошо справляется с рысистой работой на краю. И тренер Мусаев, забаненный УЕФА для работы на скамейке, придумывает функционирующую схему и ставит в тупик коуча Консейсау.

У «Краснодара» было миллион отговорок, по которым Лига Европы в этом сезоне казалась нормальным вариантом. От неготовых связей в полузащите до новых игроков в атаке, от травм до неопытности тренера. Но не раз бывало, что когда русские команды прижимают к стенке, они звереют и показывают максимум, а то и 120% возможного.

Тонни Вильена, «Порту» – «Краснодар»Getty Images

«Порту» на «Драгау» попал как раз под такую ситуацию. Когда никто не ставил на маленький клуб с юга России, а они закатили три породистых мяча и не расклеились в ситуации, когда следующий пропущенный выбрасывал их из Лиги чемпионов. И каждую из отговорок футболисты использовали как средство для мотивации. «Хочу передать отдельный привет тем, кто писал, что «Порту» для нас – приговор», – весело сказал Шапи Сулейманов после игры.

Шесть сезонов назад «Краснодар» дебютировал в Лиге Европы. Тогда были эстонский «Калев», 12 тысяч заблудших душ на стадионе «Кубань» и все та же уверенность, что соперник по зубам, без опыта на таком уровне. Шесть сезонов спустя «быки» услышат гимн Лиги чемпионов на собственной роскошной арене и, будьте уверены, при полном аншлаге.

Сергей Галицкий не спал и через два часа после финального свистка на «Драгау» – в его твиттере появилось довольное фото из раздевалки. «))», – примерно так сейчас улыбается самый счастливый человек на Земле.

«Порту» – «Краснодар» – 2:3

Выстрел с лета Вилены, рейд Сулейманова в стиле Месси и другое волшебство от «Краснодара» в Порту

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