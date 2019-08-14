«Краснодар» прошел «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов после поражения со счетом 0:1 дома – в Португалии российский клуб выиграл со счетом 3:2.

После победы «быки» выложили фото из раздевалки со всеми игроками команды в твиттер клуба.

Подобные фото часто выкладывал «Спартак» в чемпионском сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.

За право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов «быки» сразятся с «Олимпиакосом».

Только «Краснодар» прошел бы такой «Порту». Клуб Галицкого в Европе круче всех русских клубов

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