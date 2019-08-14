«Краснодар» в стиле «Спартака» выложил победное фото из раздевалки после игры c «Порту»
У парней есть повод для радости.
«Краснодар» прошел «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов после поражения со счетом 0:1 дома – в Португалии российский клуб выиграл со счетом 3:2.
После победы «быки» выложили фото из раздевалки со всеми игроками команды в твиттер клуба.
- Подобные фото часто выкладывал «Спартак» в чемпионском сезоне-2016/17 при Массимо Каррере.
- За право сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов «быки» сразятся с «Олимпиакосом».
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