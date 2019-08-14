Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум рассказал забавную подробность предматчевого разговора Юргена Клоппа с командой перед финалом ЛЧ-2017/18 в Киеве против «Реала».

В напряженный момент Клопп заправил рубашку в шорты, и футболисты увидели, что на штанах тренера есть эмблема. «Мы увидели, что на нем боксерские шорты Криштиану Роналду. Он говорил, заправив рубашку в них. Вся раздевалка валялась по полу и хохотала до упаду. Это сразу снизило градус. Обычно в таких ситуациях все серьезны и сосредоточены, но он был расслаблен и шутил», – сказал Вейналдум The Athletic.

Тот финал «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:3.

Зато в следующем году «красные» выиграли у «Тоттенхэма» и взяли долгожданный трофей.

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