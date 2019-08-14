«Црвена Звезда» прошла «Копенгаген» на пути в плей-офф квалификации Лиги чемпионов после победы в затяжной серии пенальти.

Первая игра закончилась вничью 1:1, с аналогичным счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Дании (хотя почти час сербы играли в меньшинстве).

Серия пенальти растянулась на 22 удара, из которых лишь 13 оказались точными. Роковым для датчан стал удар Йонаса Винда – его потащил голкипер «Црвены» Милан Борян.

Вероятно, к большому количеству промахов причастно состояние поля, которое к концу игры стало напоминать огород.

В плей-офф квалификации ЛЧ сербы сыграют с «Янг Бойз».

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