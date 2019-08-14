Эпичная серия пенальти «Копенгагена» и «Црвены Звезды» из 22 ударов на датском огороде
Бесконечная перестрелка за место в ЛЧ.
«Црвена Звезда» прошла «Копенгаген» на пути в плей-офф квалификации Лиги чемпионов после победы в затяжной серии пенальти.
Первая игра закончилась вничью 1:1, с аналогичным счетом закончилось основное и дополнительное время игры в Дании (хотя почти час сербы играли в меньшинстве).
Серия пенальти растянулась на 22 удара, из которых лишь 13 оказались точными. Роковым для датчан стал удар Йонаса Винда – его потащил голкипер «Црвены» Милан Борян.
- Вероятно, к большому количеству промахов причастно состояние поля, которое к концу игры стало напоминать огород.
- В плей-офф квалификации ЛЧ сербы сыграют с «Янг Бойз».
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