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Нурмагомедов восхитился дублю Шапи в ворота «Порту»
Следит за выступлениями представителей своего народа.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился перфомансом форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».
Боец тегнул футболиста в сторис инстаграма и написал «Молодец».
- «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2 и прошел дальше, несмотря на домашнее поражение с минимальным счетом неделей ранее.
- 19-летний Сулейманов отправил в ворота «Порту» второй и третий мячи.
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