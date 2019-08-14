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Нурмагомедов восхитился дублю Шапи в ворота «Порту»

Нурмагомедов восхитился дублю Шапи в ворота «Порту»
Eurosport

10 мин. назад

Следит за выступлениями представителей своего народа.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился перфомансом форварда «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

Боец тегнул футболиста в сторис инстаграма и написал «Молодец».

  • «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2 и прошел дальше, несмотря на домашнее поражение с минимальным счетом неделей ранее.
  • 19-летний Сулейманов отправил в ворота «Порту» второй и третий мячи.

«Краснодар» в стиле «Спартака» выложил победное фото из раздевалки после игры c «Порту»

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