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Киевское «Динамо» уволило Хацкевича и весь его штаб
Перемен требуют киевские сердца.
Киевское «Динамо» объявило об отставке главного тренера Александра Хацкевича. Специалист был уволен после провала в квалификации Лиги чемпионов.
Вместе с Хацкевичем своих мест лишились все члены тренерского штаба первой команды, сообщает пресс-служба киевлян. Имя преемника Хацкевича пока неизвестно.
- «Динамо» проиграло «Брюгге» на выезде со счетом 0:1, а дома добилось лишь ничейного результата (3:3).
- За три дня до ответной игры киевляне дома проиграли «Шахтеру» (1:2) в чемпионате Украины.
- Хацкевич возглавил «Динамо» в июне 2017 года. При нем киевляне выиграли два Суперкубка Украины, но в чемпионате неизменно финишировали вслед за «Шахтером».
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