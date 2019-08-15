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Хабиб через инстаграм призвал Черчесова вызвать Шапи в сборную России
Парень заслужил.
Хабиб Нурмагомедов через соцсети обратился к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову.
Боец так впечатлился дублем полузащитника «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова в ворота «Порту», что призвал Черчесова вызвать того в расположение национальной команды.
«Черчесов, send him location», – написал Хабиб в инстаграме.
- «Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2 и прошел дальше, несмотря на домашнее поражение с минимальным счетом неделей ранее.
- 19-летний Сулейманов отправил в ворота «Порту» второй и третий мячи.
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