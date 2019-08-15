Хабиб Нурмагомедов через соцсети обратился к главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову.

Боец так впечатлился дублем полузащитника «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова в ворота «Порту», что призвал Черчесова вызвать того в расположение национальной команды.

«Черчесов, send him location», – написал Хабиб в инстаграме.

«Краснодар» в гостях обыграл «Порту» со счетом 3:2 и прошел дальше, несмотря на домашнее поражение с минимальным счетом неделей ранее.

19-летний Сулейманов отправил в ворота «Порту» второй и третий мячи.

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