«Барселона» поборется за требл и точно возьмет ЛЧ. Ей помогут сильные «Реал» и «Атлетико»

«Барселона» и фаворит Лиги чемпионов – синонимы. В разные годы «сине-гранатовых» относили к этой категории по разным причинам, но неизменным оставалось только одно: в Каталонии грезят победой в главном еврокубке каждый год. Главный трофей Европы не гостил в клубе Месси с сезона-2014/15, но в этом году ему суждено оказаться именно там.

Лига чемпионов – турнир, хоть и исключительно вероятностный, но простой. Его выигрывает сильнейший клуб континента, который имеет опыт больших матчей (привет, «Манчестер Сити» и «Боруссия»), обладает исключительным составом (привет, «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед») и испытывает жесточайшую, но не всегда приводящую к титулу, конкуренцию в чемпионате.

С 2010 года победителем ЛЧ почти всегда становится клуб, который грызется за титул в чемпионате.

Год Победитель ЛЧ Ситуация в чемпионате в год победы 2010 «Интер» Чемпион (+2 очка от «Ромы») 2011 «Барселона» Чемпион (+4 очка от «Реала») 2012 «Челси» 6-е место (-25 очков от «Манчестер Сити») 2013 «Бавария» Чемпион (+25 очков от «Боруссии») 2014 «Реал» 3-е место (-3 очка от «Атлетико») 2015 «Барселона» Чемпион (+2 очка от «Реала») 2016 «Реал» 2-е место (-1 балл от «Барселоны») 2017 «Реал» Чемпион (+3 очка от «Барселоны») 2018 «Реал» 3-е место (-17 очков от «Барселоны») 2019 «Ливерпуль» 2-е место (-1 балл от «Манчестер Сити»)

Исключение аномальных отклонений в 2012, 2013 и 2017 годах приводит к тому, что средняя разница очков победителя Лиги чемпионов относительно чемпиона страны 2,28 очка, что намекает на наличие конкуренции.

Случай «Челси»-2012 не показателен из-за чехарды тренеров и гения (нет) Роберто ди Маттео. «Бавария» победила в 2013-м из-за полного отсутствия титульного опыта у «Боруссии», а «Реал», бравший третью ЛЧ, уже был токсичным остатком команды, который влетел в историю скорее вопреки.

Конкуренция в чемпионате дает больше шансов на победу в ЛЧ, но только если соединяются первые два фактора (опыт и состав). Эта концепция идеально объясняет отсутствие побед в ЛЧ в последние 10 лет у «ПСЖ» и «Ювентуса».

Неймар, «Барселона» – «ПСЖ»Getty Images

У парижан после прихода катарских денег шесть побед за семь лет и ровно никакого оппонирования со стороны хоть кого-нибудь после супертрансферов Неймара и Мбаппе. Плюс абсолютно отсутствует опыт больших матчей – 1:6 от «Барселоны», как лучшее тому подтверждение.

У «Ювентуса восемь титулов в последние 10 лет и примерно схожая ситуация. Два проигранных финала ЛЧ – это прекрасно, но победа придет только, когда окончательно окрепнет «Интер», наконец соберется «Наполи» и далее по аналогичному списку. Состав и опыт есть, осталась конкуренция.

Но вернемся к «Барселоне». Каталонцам Лига чемпионов светит по двум причинам. Им обеспечено сопротивление в чемпионате, потому что Зидан, несмотря на все неурядицы с трансфером Погба, с россыпью звезд не должен провалиться настолько, чтобы не составить хотя бы иллюзорную конкуренцию за титул. Провалится – тогда в дело точно вступит Симеоне, который потратил за лето 243,5 миллиона евро и купил нового Роналду, а еще вынес почти всех в предсезонке (тот же «Реал» отхватил 3:7).

Жоау Фелиш, «Атлетико»Getty Images

Зидану больше нужен чемпионат – это еще один аргумент в пользу того, что борьба в Ла Лиге будет. Зизу обозначил приоритеты сразу после возвращения и вряд ли сейчас что-то поменялось: «Я не могу объяснить, почему «Реал» более успешен в Европе, чем в Испании. Для меня важнее победа в Ла Лиге, чем в ЛЧ. В национальном чемпионате нужно работать день за днем, а побеждать постоянно сложнее. Думаю, что игроки считают также».

Логично может возникнуть вопрос, почему бы ЛЧ выиграть не «Реалу» или «Атлетико», но тут все легко объяснит продвинутая статистика. Каталонцы по модели xPTS были лучше в 4 сезонах исследования из пяти и лишь раз уступили «Реалу» 0,55 xPTS. Плотность Примеры в модели ожидаемых очков в последние годы мешала «Барселоне» в Лиге чемпионов, потому что генерировала расслабленность в решающие моменты. В сезоне-2019/20 это просто невозможно. Что до угрозы из АПЛ, то против «Сити» играет отсутствие опыта, а против «Ливерпуля» – недостаточная глубина состава. В прошлом году преградой для Клоппа это не стало, но второй сезон с той же интенсивностью почти неотдохнувшие из-за Кубков Африки и Америки лидеры «красных» банально не выдержат.

На третий год правления Эрнесто Вальверде «Барселона» окончательно привыкла к его требованиям и пришла к ситуации, где для победы в ЛЧ ей не хватало только сильных соперников в чемпионате. Новый сезон Примеры их обязательно подарит.

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