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Фанаты «Олимпиакоса» сломали нос продюсеру российского видеоагентства

Фанаты «Олимпиакоса» сломали нос продюсеру российского видеоагентства
Eurosport

57 мин. назад

В Греции не только жарко, но и больно.

Накануне матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» пострадал продюсер российского видеоагентства Ruptly.

Во время видеосъемки к продюсеру подошли четыре фаната «Олимпиакоса», поинтересовавшись у него, откуда он. Услышав ответ, греческие болельщики выхватили у него оборудование для съемки – микрофон и камеру, а также мобильный телефон, сообщает RT.

Завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию, после чего направился в больницу.

  • После первого тайма «Олимпиакос» обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0.
  • В предыдущем раунде «быки» прошли «Порту».

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