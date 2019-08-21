Фанаты «Олимпиакоса» сломали нос продюсеру российского видеоагентства

Накануне матча квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» пострадал продюсер российского видеоагентства Ruptly.

Во время видеосъемки к продюсеру подошли четыре фаната «Олимпиакоса», поинтересовавшись у него, откуда он. Услышав ответ, греческие болельщики выхватили у него оборудование для съемки – микрофон и камеру, а также мобильный телефон, сообщает RT.

Завязалась драка, в ходе которой журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию, после чего направился в больницу.

После первого тайма «Олимпиакос» обыгрывает «Краснодар» со счетом 1:0.

В предыдущем раунде «быки» прошли «Порту».

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