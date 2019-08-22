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«Олимпиакос» отутюжил «Краснодар». Эти голы – синонимы к словам грусть и боль
Шансов в ответном матче практически нет.
«Олимпиакос» в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов выиграл у «Краснодара» – 4:0.
Счет в игре классным ударом с линии штрафной открыл испанец Мигель Анхель Герреро.
Во втором тайме в воротах Матвея Сафонова расписался Лазар Ранделович.
А затем Ранделович окончательно припечатал «Краснодар», оформив дубль.
Дела стали совсем плохи, когда в воротах гостей побывал четвертый мяч – отличился Даниэл Поденсе.
- Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.
- В предыдущем раунде «быки» выбили из Лиги чемпионов «Порту».
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