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«Олимпиакос» отутюжил «Краснодар». Эти голы – синонимы к словам грусть и боль

«Олимпиакос» отутюжил «Краснодар». Эти голы – синонимы к словам грусть и боль
Eurosport

1 час назад

Шансов в ответном матче практически нет.

«Олимпиакос» в первом матче отборочного раунда плей-офф Лиги чемпионов выиграл у «Краснодара» – 4:0.

Счет в игре классным ударом с линии штрафной открыл испанец Мигель Анхель Герреро.

Во втором тайме в воротах Матвея Сафонова расписался Лазар Ранделович.

А затем Ранделович окончательно припечатал «Краснодар», оформив дубль.

Дела стали совсем плохи, когда в воротах гостей побывал четвертый мяч – отличился Даниэл Поденсе.

  • Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.
  • В предыдущем раунде «быки» выбили из Лиги чемпионов «Порту».

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