Нападающий «Краснодара» Ари не считает, что разгромное поражение от «Олимпиакоса» лишило его команду шансов на выход в групповой этап Лиги чемпионов.

«Олимпиакос» – очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то все сложилось бы по-другому.

Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол – тут все возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и «ПСЖ», никто не верил в испанцев», – цитирует 33-летнего Ари ТАСС.

«Краснодар» уступил в Греции со счетом 0:4, ответный матч состоится 27 августа.

Ари не принимал участия во встрече.

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