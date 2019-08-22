Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла получил разрыв крестообразной связки левого колена в матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».

Информацию подтвердил и сам французский футболист. «Больно. Знаю, что какое-то время не смогу заниматься тем, что я люблю больше всего на свете! Это второй тяжелый момент в моей карьере. Но в жизни есть более серьезные вещи, чем травма. От всего сердца благодарю всех за сообщения. Желаю команде успеха, которого вы заслуживаете, я верю в вас! Вернусь еще сильнее и выступлю в финишной части чемпионата. Никогда не сдавайся», – написал Кабелла в инстаграме.

Кабелла перешел в «Краснодар» летом 2019 года.

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