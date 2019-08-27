Фанаты «Црвены Звезды» поставили советский танк Т-55 рядом с домашним стадионом команды перед ответным матчем раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойз».

Выведенный из эксплуатации танк был заново раскрашен в камуфляжные цвета и пригнан к арене «Райко Митич» в понедельник, 26 августа, сообщает USA Today. Боевую машину украсили эмблема «Црвены Звезды» и надпись «Северная армия» (это название объединения белградских ультрас).

К месту инцидента прибыли полицейские, которые пришли к выводу, что танк не представляет опасности для окружающих. Хорватские медиа назвали акцию чистой провокацией и скандалом и призвали УЕФА провести расследование.

Ответный матч между «Црвеной Звездой» и «Янг Бойз» проходит в Белграде.

Первый матч закончился вничью 2:2.

Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооруженных конфликтов в 90-е годы XX века.

Сербский игрок наплевал на фэйр-плей и забил. Соперники попытались его избить

Качай приложение Eurosport для iOS или Android