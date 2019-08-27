«Краснодар» уступил «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов – 1:2.

Счет в игре на 10-й минуте открыл Даниил Уткин – перед краснодарской командой забрезжила надежда.

Но уже на 11-й минуте «Олимпиакос» выправил положение благодаря голу Юссефа Эль-Араби. Теперь «Краснодар» должен был забивать 5.

Сразу после перерыва Эль-Араби занес еще один мяч в ворота «быков».

В первом матче, который прошел в Греции, «Краснодар» проиграл со счетом 0:4.

Теперь российская команда выступит в Лиге Европы.

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