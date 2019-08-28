За день до матча в парке «Краснодар» прорвало канализацию. При подъезде к стадиону сразу были видны небольшие фонтанчики, которые пробивались из люков.

Через пару часов оказалось, что жители ближайших к арене домов смывали в унитаз памперсы и даже арбузные корки. Конечно, это невероятная глупость, но это всего лишь проверка гигантской системы, насколько она готова к незапланированным факапам.

В какой-то мере это же можно было сказать про «Краснодар». В Греции «быки» развалились во втором тайме и вернулись домой с 0:4 перед ответной игрой. Разгромы в еврокубках случались со «Спартаком», «Зенитом», ЦСКА и другими русскими фирмами. Но клуб Сергея Галицкого впервые попал в такую ситуацию – и с памперсами, и с «Олимпиакосом».

За два часа до матча от прорыва канализации у стадиона не было и следа. Шоураннеры арены спокойно включили светящиеся фонтаны и даже не закрывали на время игры сам парк, как это бывает с особо буйными выездами. Билеты тоже закончились в день игры. Это с учетом 0:4 и отрицательными шансами на ЛЧ.

Зрители знали, на что шли. Гимн Лиги чемпионов – вещь, пробирающая через телетрансляцию и умножающаяся на шесть при личном присутствии. С медиаэкранами по всему фасаду и ревущая из динамиков мелодия действительно пробирает до мурашек. До сих пор непонятно, как при таком заряде можно играть плохо.

«Краснодар» – «Олимпиакос»Twitter

Болельщики круто заряжали в начале матча, зажгли после гола, поверили в камбэк и на радостях пропустили мгновенный ответ «Олимпиакоса». В составе «быков» в ответке вышли Крицюк, Ольссон, Сулейманов, но драйвером стал экс-участник списка Golden Boy Даниил Уткин. Янгстер четко забил из вратарской, сразу взял мяч, побежал с ним к центральному кругу и еще подгонял остальных – эй, нам осталось еще три гола, давайте. Он же хлопал партнерам, когда те приуныли на 1:1. Более опытные игроки в эту секунду замкнули в себе, 19-летний Уткин сильнее других заряжал команду.

Новый супергерой «Краснодара» – Магомед-Шапи Сулейманов. На объявлении составов его фамилию выкрикивали громче других. Раньше такую персональную любовь чувствовал только авторизованный красавец Федор Смолов, теперь – маленький воспитанник академии с Хабибом в подписках инстаграма. «Ша-Пи, Ша-Пи» ревели с трибун и до матча, и на штрафном на 15-й минуте, и после травмы на 30-й. Этим же рыком его проводили, когда Магомед брел после вынужденной замены вдоль трибун – сначала всем стадионом, затем шумным фанатским сектором.

Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, Тонни Вильена, Вандерсон, «Краснодар» – «Олимпиакос»Getty Images

При счете 1:1 с каждой минутой и с каждой затяжкой времени в Краснодаре верили в чудо все меньше и меньше. У «быков» были три классные атаки в первую четверть часа, но из них выжали только гол Уткина – для магии нужно было реализовывать хотя бы два момента и отскакивать от первого мяча Эль-Араби. Дальше команда вязла все сильнее, а правый фланг обороны проседал глубже и глубже.

Самое обидное, что «Краснодар» в публичном поле поступал максимально правильно. Клуб вышел к болельщикам и честно признался: да, у нас проблемы с травмами, но мы делаем все возможное в рамках ФФП. Руководство через инстаграм коммерческого директора отвело удар от Маркуса Берга, на которого накинулись фанаты, эксперты и медиа. «Мы привыкли, что в нашем клубе освистывают только тех, кто не отдается на поле, а это никак не относится к Маркусу», – запостил Арам Фундукян.

Маркус Берг, «Олимпиакос» – «Краснодар»From Official Website

«Быки» поступательно набирают опыт в еврокубках – после группового этапа, 1/16 и 1/8 Лиги Европы они поварились в отборе главной континентальной чашки, прошли одного серьезного соперника и недооценили другого. «Да, нам не хватило понимания, чтобы уйти в Греции при 0:2 и менее активно атаковать, – признал коуч черно-зеленых Сергей Матвеев на пресс-конференции. – При 0:2 еще можно было играть, но при 0:4 было уже тяжело».

Очевидно, что в следующей Лиге чемпионов «Краснодар» уже не допустит таких ошибок и сыграет на классе, даже когда фонтаны с нечистотами будут бить из-под земли прямо в лицо. Возможно, мы все ждем слишком стремительного развития клуба Сергея Галицкого, но для качественного прогресса нужно пройти все стадии эволюции. 1:6 от «Олимпиакоса» – точно одна из тех вещей, которые сделают «быков» лучше и подкинут их к гимну ЛЧ в 2020-м.

«Краснодар» – «Олимпиакос» – 1:2 (1:6)

Быстрый гол Уткина не помог «Краснодару» – «быки» тут же пропустили ответный и сдулись

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