Болельщики «Црвены Звезды» не просто так пригнали БТР к стадиону перед матчем с «Янг Бойз»: это позволило смачно отпраздновать выход в групповой этап Лиги чемпионов.

Фанаты поехали по Белграду на военной технике, позднее к ним присоединились и игроки клуба. Полиция отметила, что БТР не представляет опасности для окружающих, сообщает Srbija Danas.

Сербская команда завершила домашний матч со счетом 1:1.

Первый матч закончился также вничью – 2:2. «Црвена» прошла в групповой этап по правилу гостевого гола.

Фанаты «Црвены Звезды» пригнали к стадиону советский танк

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