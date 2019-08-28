Игроки и фанаты «Црвены Звезды» покатались на танке в честь выхода в групповой этап ЛЧ
Сербы умеют радоваться победам.
Болельщики «Црвены Звезды» не просто так пригнали БТР к стадиону перед матчем с «Янг Бойз»: это позволило смачно отпраздновать выход в групповой этап Лиги чемпионов.
Фанаты поехали по Белграду на военной технике, позднее к ним присоединились и игроки клуба. Полиция отметила, что БТР не представляет опасности для окружающих, сообщает Srbija Danas.
- Сербская команда завершила домашний матч со счетом 1:1.
- Первый матч закончился также вничью – 2:2. «Црвена» прошла в групповой этап по правилу гостевого гола.
Фанаты «Црвены Звезды» пригнали к стадиону советский танк
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