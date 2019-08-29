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«Зенит» – в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой. Все участники ЛЧ
Главный клубный турнир Европы стартует совсем скоро.
28 августа определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
Последними в основной турнир попали «Аякс», «Брюгге» и «Славия». При жеребьевке «Зенит» будет помещен в первую, чемпионскую корзину, «Локомотив» – в четвертую.
- Жеребьевка групповой стадии намечена на 29 августа.
- 17 сентября пройдут первые матчи.
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