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«Зенит» – в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой. Все участники ЛЧ

«Зенит» – в первой корзине, «Локомотив» – в четвертой. Все участники ЛЧ
Eurosport

1 час назад

Главный клубный турнир Европы стартует совсем скоро.

28 августа определились все участники группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

Последними в основной турнир попали «Аякс», «Брюгге» и «Славия». При жеребьевке «Зенит» будет помещен в первую, чемпионскую корзину, «Локомотив» – в четвертую.

  • Жеребьевка групповой стадии намечена на 29 августа.
  • 17 сентября пройдут первые матчи.

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