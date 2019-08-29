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🇷🇺 У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»

🇷🇺 У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»
Eurosport

36 мин. назадОбновлено 25 мин. назад

Еврокубковая осень началась!

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.

«Локомотив» попал в группу D вместе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». «Зенит» отправился в квартет G с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».

Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».

Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».

Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта».

Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».

Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».

Группа F: «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия».

Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».

Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».

  • Третий клуб из России – «Краснодар» – проиграл «Олимпиакосу» в плей-офф квалификации ЛЧ.
  • Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле.

«Краснодар» попадет в ЛЧ через год. С «Олимпиакосом» клуб Галицкого делал все правильно

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