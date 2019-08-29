🇷🇺 У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»
Еврокубковая осень началась!
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/20.
«Локомотив» попал в группу D вместе с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байером». «Зенит» отправился в квартет G с «Бенфикой», «Лионом» и «РБ Лейпциг».
Группа A: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай».
Группа B: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда».
Группа C: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо Загреб», «Аталанта».
Группа D: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив».
Группа E: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк».
Группа F: «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Интер», «Славия».
Группа G: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг».
Группа H: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль».
- Третий клуб из России – «Краснодар» – проиграл «Олимпиакосу» в плей-офф квалификации ЛЧ.
- Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле.
«Краснодар» попадет в ЛЧ через год. С «Олимпиакосом» клуб Галицкого делал все правильно