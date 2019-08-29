В Монако на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 состоялось награждение лучших игроков прошлого розыгрыша турнира.

Лучшим вратарем стал голкипер «Ливерпуля» Алиссон, защитником – его одноклубник Вирджил ван Дейк, полузащитником – Фрэнки де Йонг, перешедщий из «Аякса» в «Барсу», форвардом – Лионель Месси из той же «Барселоны».

Футболистом года по версии УЕФА стал Ван Дейк (он обошел Месси и Роналду), футболисткой – Люси Бронз (сборная Нидерландов).

Легенда «МЮ» Эрик Кантона получил приз Президента УЕФА. Награда вручается за выдающиеся достижения, высочайший профессионализм и образцовые личные качества. Француз произнес довольно странную речь: «Мы для богов, как мухи для хулиганов. Они убивают нас ради забавы. Скоро наука сможет победить старение клеток, но несчастные случаи, преступления, войны все еще будут убивать нас. К сожалению, преступления и войны будут множиться. Я люблю футбол. Спасибо!»

Финал Лиги чемпионов-2019/20 пройдет 30 мая в Стамбуле.

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