Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения наград УЕФА сделал несколько комплиментов в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Скучаю по Испании. У нас было отличное противостояние с Лионелем. Мы подталкиваем друг друга, и это хорошо для того, чтобы быть частью истории футбола.

Закончим ли мы играть в одно время играть? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своего возраста. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три... И людям, которым я не нравлюсь, еще придется меня увидеть.

Мы делим сцену с Лео в течение 15 лет. Это не легко, но, конечно, у нас хорошие отношения. Мы еще не обедали вместе, но все хорошо», – сказал Роналду.

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Роналду остался на церемонии награждения УЕФА без наград, Месси получил приз лучшему форварду ЛЧ.

В борьбе за звание лучшего игрока года по версии УЕФА обоих суперзвезд обошел Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).

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