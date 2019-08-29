Eurosport
«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси
Самый милый момент дня.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения наград УЕФА сделал несколько комплиментов в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Скучаю по Испании. У нас было отличное противостояние с Лионелем. Мы подталкиваем друг друга, и это хорошо для того, чтобы быть частью истории футбола.
Закончим ли мы играть в одно время играть? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своего возраста. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три... И людям, которым я не нравлюсь, еще придется меня увидеть.
Мы делим сцену с Лео в течение 15 лет. Это не легко, но, конечно, у нас хорошие отношения. Мы еще не обедали вместе, но все хорошо», – сказал Роналду.
- Роналду остался на церемонии награждения УЕФА без наград, Месси получил приз лучшему форварду ЛЧ.
- В борьбе за звание лучшего игрока года по версии УЕФА обоих суперзвезд обошел Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»).
Бельгийские ученые вывели формулу, давшую ответ, кто сильнее – Месси или Роналду