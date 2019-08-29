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Выбери победителей групп Лиги чемпионов-2019/20

Выбери победителей групп Лиги чемпионов-2019/20
Дмитрий Панферов

5 мин. назад

Квизы

Выбор сделать можно уже сейчас. Нечего ждать зимы.

Жеребьевка Лиги чемпионов подарила много интересных групп. Есть четверки смерти, а есть что-то вроде группы «Зенита». Ждать итогов придется до декабря. Выбирай победителей всех квартетов уже сейчас.

  • Первые матчи в группах пройдут 17 сентября.
  • Финал Лиги чемпионов пройдет в Стамбуле 31 мая.

У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»

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