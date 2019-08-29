Twitter

Bleacher Report выкатил постеры групп ЛЧ в стилистике супергеройских комиксов

Bleacher Report выкатил постеры групп ЛЧ в стилистике супергеройских комиксов
Eurosport

11 мин. назад

Самое красивое представление квартетов главного еврокубка.

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 уже появилось красивое оформление квартетов.

Bleacher Report в твиттере выложил постеры команд-участниц группового этапа ЛЧ, выполненные в стилистике супергеройских комиксов.

У «Локо» – «Юве» и «Атлетико», у «Зенита» – «Бенфика» и «Лион»

Ван Дейк – футболист года по версии УЕФА и лучший защитник ЛЧ, Месси - лучший форвард

«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Лига чемпионов УЕФА

Результаты

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте