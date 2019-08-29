Bleacher Report выкатил постеры групп ЛЧ в стилистике супергеройских комиксов
Самое красивое представление квартетов главного еврокубка.
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 уже появилось красивое оформление квартетов.
Bleacher Report в твиттере выложил постеры команд-участниц группового этапа ЛЧ, выполненные в стилистике супергеройских комиксов.
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