Группа А – самая очевидная

Состав: «ПСЖ», «Реал», «Брюгге», «Галатасарай»

Парижане опять схлестнутся с «Мадридом», а бельгийцы и турки разыграют третье место. Интрига всего одна: постарается ли Перес за оставшиеся дни схантить у шейхов Неймара, чтобы обеспечить «бланкос» первое место в группе?

Впрочем, выходить в плей-офф можно и со второго – «Реалу» Зидана не привыкать. До плей-офф матчи грандов из этой группы можно смотреть так же, как трансляции с какого-нибудь клубного ЧМ – позевывая.

Группа B – самая взрывоопасная

Состав: «Бавария», «Тоттенхэм», «Олимпиакос», «Црвена Звезда»

«Шпоры» погано стартовали в АПЛ, но Почеттино – тот еще хитрец, поэтому за лондонцев волноваться не стоит: они выйдут из группы вместе с «Баварией» (ей не помешает даже Нико Ковач).

Все самое жаркое в этой группе раздадут аутсайдеры: фанаты «Олимпиакоса» и «Звезды» плюют на запреты файеров, продумывают мощнейшие пиро-шоу, рисуют гигантские баннеры и вообще никого не боятся. Так что 100% очков в этой группе не наберет абсолютно никто – выезды для топов получатся крайне суровыми.

Группа С – самая фригидная

Состав: «Манчестер Сити», «Шахтер», «Динамо», «Аталанта»

Хосеп ГвардиолаEurosport

Полнейшая тоска для Гвардиолы – каталонец снова пройдет группу на минималках. Расклад ясен: «Сити» первый, «Динамо» как обычно процарапает дно, а «Шахтер» с «Аталантой» распределят плей-оффы ЛЧ и ЛЕ.

Единственный важный момент: любопытно, какими словами Пеп будет нахваливать Джан Пьеро Гасперини, превратившего скромный клуб из Бергамо в самую рок-н-ролльную группировку итальянского футбола.

Группа D – самая безысходная

Состав: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Локомотив»

Семину повезло. Места в плей-офф уже расписаны, поэтому вкалывать будет не Палыч, а медийная служба «Локо», которой нужно сделать шоу из очередного визита Криша в Москву.

Команда в это время сосредоточится на чемпионате России – зачем тратить силы на всякие байеры и Лигу Европы, если разумнее снова заползти в ЛЧ через РПЛ? Вдруг через годик все же фартанет с жеребьевкой? ЦСКА жил по такой формуле несколько сезонов, наслаждался призовыми от УЕФА и даже не парился из-за последних мест на групповых этапах. Теперь этой ролевой моделью воспользуется «Локо» – ничего страшного.

Группа E – самая проходная

Состав: «Ливерпуль», «Наполи», «Зальцбург», «Генк»

В прошлом году Клопп еле отцепил Анчелотти от плей-офф Лиги чемпионов – в итоге Юрген взял кубок. Не факт, что немец повторит успех в 2020-м, но ясно одно: эта группа самая унылая с точки зрения зрелищности.

Мерсисайдцы первые, неаполитанцы – вторые, а уж кто там заскочит на лигоевропейскую ступень, всем плевать. Наверное, в России есть фанаты австрийского или бельгийского футбола – от разборок в этой компании кайфанут лишь они.

Группа F – самая тестостероновая

Состав: «Барселона», «Боруссия», «Интер», «Славия»

Антонио КонтеGetty Images

Антонио Конте – сильнейший коуч в этой тусовке: не удивляйтесь, если «Интер» с Санчесом и Лукаку перепрыгнет из третьей корзины на первую строчку. С другой стороны, самый вероятный расклад таков: «Барса» возглавит группу на опыте, а «нерадзурри» отодвинут «Боруссию», которую по-прежнему тренирует тряпичный Фавр.

Не ведитесь на солидный старт «желто-черных» в Бундеслиге – все ведь знают, что в решающий момент они поплывут?

Группа G – самая перегретая

Состав: «Зенит», «Бенфика», «Лион», «РБ Лейпциг»

Петербург четыре года скучал без Лиги чемпионов, поэтому сейчас там, мягко говоря, не рады. Новый стадион строили ради «Реала» или «Барсы», а не ради очередной «Бенфики», которая уже утомила всех питерских фанатов. «Лион» и «РБ Лейпциг» – тоже так себе гранды: одни ходят под «ПСЖ» во Франции, а другие недавно гостили на Крестовском и ничем принципиально не удивили.

Короче: после инвестиций уровня Малкома (40+ млн евро) «Зенит» обязан выйти хотя бы в 1/8 финала. Может, уже там все-таки начнется настоящая ЛЧ?

Артем ДзюбаGetty Images

Группа H – самая ровная

Состав: «Челси», «Аякс», «Валенсия», «Лилль»

Здесь можно предсказать только последнее место французов – они играют молодежью (ребята 1997-2000 годов рождения) и будут просто светить парней, чтобы потом повыгоднее продать.

Остальное трио яростно впишется в борьбу за две путевки, и нельзя сказать, что «Валенсия» тут очевидный аутсайдер. Лэмпарда пока штормит в «Челси», «Аякс» распродал почти всех героев прошлогодней ЛЧ, так что таблица может перетасоваться как угодно – явного фаворита лучше даже не искать.

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