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Кантона процитировал «Короля Лира» и заговорил о старении клеток. Реакция Роналду и Месси бесценна
Эрик в своем репертуаре.
Легенда «МЮ» Эрик Кантона получил награду Президента УЕФА и поставил в тупик ведущего церемонии оригинальным спичем.
– Что сейчас происходит у вас в голове?
– Для богов мы то же, что для ребятишек мухи: нас мучить – им забава [фраза из «Короля Лира» Шекспира»].
Скоро наука не только будет замедлять старение клеток, скоро наука будет останавливать клетки, и мы станем бессмертными. Только несчастные случаи, преступления и войны будут убивать нас. Но, к сожалению, их количество только увеличится.
Я люблю футбол, спасибо!»
Показательна реакция сидевших вместе Криштиану Роналду и Лионеля Месси.
- Роналду остался на церемонии награждения УЕФА без наград, Месси получил приз лучшему форварду ЛЧ.
- В борьбе за звание лучшего игрока года по версии УЕФА обоих суперзвезд обошел Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»).
«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси