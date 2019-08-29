Легенда «МЮ» Эрик Кантона получил награду Президента УЕФА и поставил в тупик ведущего церемонии оригинальным спичем.

– Что сейчас происходит у вас в голове?

– Для богов мы то же, что для ребятишек мухи: нас мучить – им забава [фраза из «Короля Лира» Шекспира»].

Скоро наука не только будет замедлять старение клеток, скоро наука будет останавливать клетки, и мы станем бессмертными. Только несчастные случаи, преступления и войны будут убивать нас. Но, к сожалению, их количество только увеличится.

Я люблю футбол, спасибо!»

Видео - Кантона процитировал «Короля Лира» и заговорил о старении клеток. Реакция Роналду и Месси бесценна 01:38

Показательна реакция сидевших вместе Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Роналду остался на церемонии награждения УЕФА без наград, Месси получил приз лучшему форварду ЛЧ.

В борьбе за звание лучшего игрока года по версии УЕФА обоих суперзвезд обошел Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»).

«У нас было отличное противостояние». Роналду наговорил приятностей сидящему рядом Месси

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