Eurosport
Идеальная реакция представителя «Славии» на адский жребий в ЛЧ
Не самый благоприятный жребий.
Жеребьевкой группового этапа Лиги чемпионов совершенно точно недовольна чешская «Славия».
Она попала в квартет к «Барселоне», дортмундской «Боруссии» и «Интеру». Представители чешского клуба отреагировали на жребий то ли саркастическим, то ли истерическим смехом. Один из них даже закрыл глаза.
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